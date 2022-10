Ordinanza del Commissario in occasione di Modica – Siracusa

In occasione dell’evento calcistico che avrà luogo a Modica domenica presso il campo sportivo “Vincenzo Barone”, dove si disputerà alle ore 15:30 la partita tra il Modica Calcio e il Siracusa Calcio 1924, il Commissario Straordinario ha adottato un provvedimento volto a vietare la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande alcoliche, super alcoliche anche se miscelate con altre sostanze non alcoliche e, di qualsivoglia altra bevanda contenuta in bottiglie di vetro, lattine ovvero in contenitori idonei all’offesa. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta e di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita e ciò dalle ore 12.00 alle ore 19.00 nella giornata di domenica 09 ottobre 2022 e, comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico. Tutto ciò al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L’eventuale inosservanza delle disposizioni del dispositivo dell’ ordinanza è punita, e sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica.

