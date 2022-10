Assemblea pubblica a Monterosso sulla sicurezza stradale

Da molto tempo gran parte della carreggiata della strada provinciale 100 “Pantano – Geraldo” versa in uno stato di notevole degrado . Nelle settimane scorse si è creato un Comitato promotore cittadino di Monterosso Almo che ha stilato un documento per la messa in sicurezza di questa arteria . Il sindaco del borgo Monterosso , Salvatore Pagano, vista la petizione del Comitato e tenuto conto del grave pericolo in cui incorrono tutti gli automobilisti che giornalmente la percorrono l’arteria ha indetto per domani 5 ottobre con inizio alle 19,30 una assemblea pubblica presso i locali del centro giovanile G. Falcone in piazza San Giovanni. Per completezza viene riportata la petizione indirizzata al sindaco Pagano.

“I componenti del Comitato promotore – si legge – mettono in evidenza e denunciano lo stato di degrado in cui versano ampie parti della strada provinciale 100 che ricadono nei territori della Citta’ Metropolitana di Catania, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa; tale arteria stradale si sviluppa su un percorso di circa 11,00km e collega i Comuni di Monterosso Almo e Giarratana con la S.S. 124 in direzione Vizzini-Catania ( attraverso la S.S.194).

L’arteria è percorsa giornalmente da un intenso flusso di autoveicoli che la percorrono per recarsi a Catania, nonché per raggiungere le numerose aziende agricole localizzate lungo il percorso.

La situazione dell’arteria è grave e pericola su tutto il tragitto, addirittura in alcuni tratti essa è letteralmente intransitabile, esponendo i viaggiatori a gravi rischi per la loro l’altrui sicurezza e incolumità.

Questa estrema situazione di pericolo perdura da molti anni e non è più tollerabile.

Alle buche si alternano altre buche più grandi, autentiche voragini; a questa condizione

precaria e di pericolo se ne aggiungono altre anch’esse gravi fra cui e bene sottolineare la mancata manutenzione e pulizia dei cigli stradali e dei tombini di raccolta delle acque

piovane provenienti dai terreni a monte della strada .

Alla luce di quanto sopra esposto il Comitato chiede alle Istituzioni nel cui ambito

amministrativo ricade la strada provinciale 100

, ciascuno secondo le proprie

competenze, di provvedere urgentemente ad attuare tutti i provvedimenti amministrativi

idonei a ripristinare la sicurezza dell’arteria.

Il Comitato promotore fa presente che eventuali danni subiti dai viaggiatori percorrenti

giornalmente l’arteria a causa della condotta omissiva e negligente inerente ai mancati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli Enti sul cui tratto di

competenza essa ricade saranno loro addebitati con l’instaurarsi di un giudizio in sede penale e civile.

Il Comitato promotore chiede altresi’ al Comune di Monterosso Almo, al Sindaco , alla

Giunta ed al Consiglio comunale, in nome della civiltà amministrativa e della sicurezza ed incolumità dei viaggiatori, di intraprendere ogni azione amministrativa, ogni interlocuzione istituzionale con tutti gli Enti pubblici nel cui ambito ricade l’arteria, alfine di porre fine al degrado della strada provinciale n. 100”.

