Modica, Premio Sicurezza Stradale 2022. “Tutti insieme per la vita”

Al comandante della Polizia Locale di Modica, Rosario Cannizzaro, è stato assegnato il Premio Sicurezza Stradale 2022 “Tutti insieme per la vita”, dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. L’attestato è stato consegnato sabato sera nel corso di una cerimonia che si è tenuta all’Auditorium “P. Floridia” di Modica, alla presenza di personalità e di un folto pubblico. “Un riconoscimento per l’impegno della Polizia Locale nell’offrire, sotto la sua direzione, un servizio sempre più qualificato e attento alla prevenzione degli incidenti e alla promozione della legalità nel territorio”; è questa la motivazione del premio conferito dall’apposita commissione. Presente all’evento la presidente nazionale AIFVS Giuseppa Cassanisi Mastrojeni. E’ stato un evento molto

sentito, non solo in provincia, con l’obiettivo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica, le stragi della strada, che sono in continuo aumento nella provincia di Ragusa e non solo. Premiato chi si è particolarmente distinto sul tema della Sicurezza Stradale, provenienti da Milano, Modena, Pavia, Malta, Cosenza, Modica. La Commissaria Straordinaria del Comune di Modica, Domenica Ficano, è stata rappresentata dalla consigliera comunale Rita Floridia. Presenti in sala e intervenuti per le premiazioni, il neo parlamentare regionale Ignazio Abbate e il presidente del Premio “Ragusani nel mondo”, Sebastiano d’Angelo. Un premio eccezionale è stato assegnato al Gruppo di Mamme Coraggio del Comprensorio di Modica. Il momento più toccante della serata sono state le testimonianze di queste ultime che hanno raccontato, commuovendo i convenuti, le loro tragiche esperienze. Premiati anche il nuovo vescovo di Mazara del Vallo, Mons. Angelo Giurdanella, attestato ritirato da Don Stella la giornalista e direttore generale Società “Dante Alighieri” di Malta, Paola Stranges, il Prof. Avv. Manlio Caruso, presidente della Fondazione Astrea. Benemerenza all’Asp di Ragusa con il progetto “Unità di Strada.

