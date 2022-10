Comiso, si dimette il consigliere Caruso. Subentra La Terra

A Comiso si è dimesso il Consigliere Comunale, Biagio Caruso, per motivi personali e professionali. A suo posto MariaNunziata La Terra.

Il Gruppo consiliare, unitamente al Coordinamento cittadino, esprimono un cordiale “ringraziamento al consigliere Caruso per il suo impegno e per l’apporto che, grazie alla sua esperienza di giovane imprenditore, aveva portato all’attività dei gruppo e ai lavori del Consiglio. Ciò nella certezza che, anche in futuro, si potrà contare sulla sua collaborazione”.

Maria Nunziata La Terra, esperta in materie contabili e fiscali, farà, dunque parte del gruppo “Diventerà Bellissima” del quale era la prima dei non eletti. Con il giuramento in Aula della neo eletta, il Consiglio comunale di Comiso diviene oggi quello con la maggiore presenza femminile in provincia.

Salva