S.Croce, rubate le offerte della festa della patrona S.Rosalia

Rubano le offerte dei fedeli lasciate nella cassetta della chiesa di Santa Rosalia. Un cittadino tunisino, mentre un connazionale faceva da palo, approfittando della confusione in chiesa, si è impossessato dei soldi. I due ladri sono poi fuggiti in sella ad uno scooter. Grazie alle informazioni fornite da alcuni giovani del comitato, carabinieri e polizia locale, che si sono avvalsi anche delle immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza comunale, sono riusciti a risalire al mezzo con il quale i malviventi si erano dileguati. Dopo una minuziosa ricerca sono riusciti ad individuarli e fermarli. “Una nota stonata per la festa di Santa Rosalia – denuncia il sindaco sui social – ma che fortunatamente, grazie all’intervento congiunto delle forze dell’ordine e tramite l’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale, si è conclusa nel migliore dei modi”.

