Oggi al via la Sagra della Vendemmia a Pedalino

Al via questa sera la XXXIV edizione della Sagra della Vendemmia a Pedalino per un fine settimana caratterizzato dai sapori e dal folclore che riportano alla tradizione, così intrisi di storia e cultura, organizzata dal Centro Socio Culturale Polisportiva Pedalino in collaborazione col Comune, col patrocinio dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, della Presidenza dell’Ars, del Libero Consorzio di Ragusa, della Circoscrizione di Pedalino, dell’Avis Comiso e della Parrocchia Maria SS. Del Rosario di Pedalino.

“Siamo ben lieti, dopo due anni di fermo obbligato a causa della pandemia da Covid 19, di poter ripresentare una manifestazione così bella che attrae numerosissimi visitatori che arrivano da tutta la Sicilia – dichiara il sindaco Maria Rita Schembari -. La Sagra della Vendemmia è un appuntamento ormai atteso e consolidato, preparato e organizzato con cura coinvolgendo l’intera comunità di Pedalino che si apre all’accoglienza e alla partecipazione di tutti in un grande momento di incontro e socialità e, altresì, l’occasione per meglio conoscere e apprezzare la nostra civiltà contadina. Il programma è ricco e vario, dalla musica, col gran finale con Deborah Iurato, alle sfilate folcloristiche, alle degustazioni, insomma è il caso di dire che ce n’è per tutti i gusti”.

Questo il programma:

Venerdì 30 settembre alle 21.00 con lo spettacolo musicale “Festa ‘a ballu” coi Faciti Rota.

Sabato 1 ottobre inaugurazione alle 19.00 della Sagra della Vendemmia. Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, alle ore 20.00 presso l’area stand, aprirà i battenti la “Festa del dolce”, la degustazione de “Cuddureddi e Mustata” e dei panini con la salsiccia. Alle 21.00, in piazza Gramsci, ancora musica, questa volta con i Good Time, a seguire, intorno alle 23.30, Dj set con Peppe Maugeri Dj e Peppa Fazzina voice.

Domenica 2 ottobre con il Festival del Folclore a partire dalle 9.30 con sfilata nei costumi contadini tradizionali e i carretti siciliani, alle 11.30 seguirà la in piazza Gramsci la benedizione dell’uva e poi l’esibizione dei gruppi folk “Augusta Folk” e “I picciuotti ro balletto della Sagra di Pedalino” diretto da Franco Giummarra. Alle 12.30 è in programma l’irrinunciabile “pranzo all’aia”. A partire dalle 16.00, presso l’area stand, continuerà la degustazione di “Cuddureddi e Mustata”, alle 17.00 ci sarà la Pigiatura dell’uva e “a rata o cuonzu”, alle 19.30 la degustazione dei panini con la salsiccia con l’intrattenimento musicale a cura di “Musica e Magia” di Damiano Scollo.

Alle 20.30, in piazza Gramsci, altro spettacolo musicale con gli Arena 70/80/90 e poi, alle 21.30, chiusura col botto col concerto di Deborah Iurato.

Evento collaterale alla Sagra della Vendemmia sarà lo Show 4X4 Sahara Club 4X4 Ragusa, domenica 2 ottobre con inizio alle 14.30, presso l’Area stand.

