Il Città di Comiso: “Peccato il gol del Modica Calcio al 90°”

Il Città di Comiso è stato protagonista ieri pomeriggio allo stadio Peppe Borgese, nella partita contro il Modica, valida come ottavi di finale in Coppa Italia Eccellenza, match concluso con un pareggio (1-1) realizzato dagli avversari quasi al triplice fischio finale.

“Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Anche contro il Modica abbiamo dimostrato che non siamo inferiori a nessuno, possiamo giocarcela con tutti. Ieri pomeriggio onestamente è stato un peccato non vincere una partita così, ma abbiamo la colpa di aver sbagliato tanto sotto porta e naturalmente di aver preso un gol a fine partita, dove i palloni devono andare in tribuna. Pazienza, siamo una squadra giovane. Voglio ricordare che su 23 giocatori, 18 di loro hanno una età media di 20 anni. C’è da fare solo i complimenti a questi ragazzi per come giocano, se continuiamo così sono sicuro che faremo un gran bel campionato”.

E continua: “A chi mi chiede se c’è tensione in questi giorni, rispondo di no. Non c’è tensione c’è invece tanta voglia di rivalsa, in quanto le tre sconfitte subite ci bruciano e vogliamo lasciarci alle spalle le ultime settimane. Questa settimana è importante, abbiamo incontrato il Modica ieri e domenica affronteremo il forte Taormina, che ha costruito una corazzata per vincere il campionato. Per noi sarà bello confrontarci con queste squadre perché ti fanno crescere tanto calcisticamente, ma noi domenica dobbiamo giocare per i 3 punti, a prescindere contro chi giochiamo, altrimenti se non è così rimaniamo a casa e diamo spazio ad altri se non abbiamo questa mentalità”.

Salva