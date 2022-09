Camera, definitivo: Minardo con il 41,4% vince nell’uninominale

Il parlamentare modicano Nino Minardo vince nell’uninominale Sicilia 2 Ragusa (508 sezioni) con il 41,4% (73.268 voti. Minardo si era presentato nel listino col simbolo della Lega di Salvini, partito del quale è segretario regionale.

“Desidero ringraziare gli oltre 73.000 elettori che, votando per il centrodestra, mi hanno premiato con un ampio margine di vantaggio rispetto agli altri candidati. Nel collegio uninominale di Ragusa il risultato della Lega è uno dei più confortanti al Sud, ancor più a Modica, la mia citta’. Da parte mia assicuro la continuità dell’impegno politico e parlamentare come deputato del centrodestra e come garante degli interessi di tutti i cittadini del mio territorio. Ora è il tempo della responsabilità e della coesione, è il momento di offrire una prospettiva di autentico cambiamento con il nuovo governo nazionale – è il commento del parlamentare”.

DATI DEFINITIVI

508 sezioni su 508

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

MINARDO ANTONINO 73.268 41,4

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 40.174 23,2

– FORZA ITALIA 18.826 10,9

– LEGA PER SALVINI PREMIER 12.271 7,1

– NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 1.054 0,6

SAITTA EUGENIO 52.817 29,8

– MOVIMENTO 5 STELLE 51.670 29,8

BELLASSAI LUIGI 33.998 19,2

– PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 24.116 13,9

– ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.498 2,6

– +EUROPA 2.961 1,7

– IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 1.525 0,9

LIUZZO SALVATORE 8.783 5,0

– AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 8.508 4,9

MELILLI LUIGI 3.971 2,2

– ITALEXIT PER L’ITALIA 3.861 2,2

ZISA GIUSEPPE 2.242 1,3

– UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.080 1,2

IAPICHINO IRENE 1.969 1,1

– ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.921 1,1

Salva