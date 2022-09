Basket. Martedì la Supercoppa per la Passalacqua Ragusa

Si comincia con la prima importante competizione ufficiale. Martedì 27 settembre alle 19,15 la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket sarà di scena ad Alghero nella semifinale di Supercoppa contro la Virtus Bologna. In palio il primo trofeo stagionale che oltre alla formazione iblea e alle “V nere” sarà conteso da Schio e Lucca, che se la vedranno nell’altro incontro, in programma alle 17,00 dello stesso giorno. Le due vincitrici scenderanno in campo l’una contro l’altra mercoledì 28 settembre alle ore 18,00. Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro su Ms Channel (canale 814 della piattaforma Sky) e in streaming su lbftv.it. “Finalmente giochiamo le partite ufficiali – dice coach Mirco Diamanti – e terminiamo un percorso che è stato abbastanza lungo, in cui ci sono state diverse situazioni da gestire, sia nel numero delle presenze che dunque nel lavoro dal svolgere. Adesso per tutta la settimana la squadra si è allenata al completo e abbiamo tutti voglia di cominciare a fare sul serio e cominciare a confrontarci sul campo. E’ la prima competizione ufficiale e quindi cercheremo di fare il meglio possibile e questo significa provare a vincere. D’altra parte non credo che si sia qualcuno che in una competizione del genere partecipi per fare numero. Ci sono come sempre squadre che sulla carta partono favorite ma credo che magari le differenze di organico possano essere assottigliate in una partita secca, quindi le considero partite aperte. Arriviamo con due certezze: quella che sicuramente siamo una squadra che rispetto all’ultima uscita è cresciuta dal punto di vista della condizione fisica ma anche della organizzazione, e l’altra cosa è la consapevolezza che abbiamo lavorato al completo solo per un breve periodo e quindi questa nostra condizione può solo migliorare. Bologna? E’ una delle squadre più competitive del campionato, ma direi che in questo momento siamo concentrati su di noi”.

Dopo la Supercoppa la squadra si sposterà direttamente a Cagliari dove il prossimo fine settimana è in programma l’Opening day e nel quale se la vedrà con San Giovanni Valdarno (sabato 1 ottobre ore 16,15) quindi, ancora senza fare rientro a Ragusa, si sposterà direttamente a Brescia dove è in programma l’infrasettimanale del 5 ottobre contro Brixia. Primo incontro casalingo quello del 9 ottobre alle ore 18,00 con Venezia.

