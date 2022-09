Rotary Club Modica. Visita Castello dei Conti e al Quartiriccio

Il Rotary Club di Modica organizza per sabato 17 settembre alle ore 16.00 la visita a quello che è stato il centro del potere politico e amministrativo della Contea di Modica, presidio fortificato militare e carcerario, residenza dei Conti prima, del Governatore della Contea dopo: il Castello dei Conti. La passeggiata culturale sarà guidata dall’impareggiabile Ernesto Ruta. Al termine di questa prima tappa, dal Castello ci si sposterà al Quartiere Vignazza per esplorare la necropoli del “Quartiriccio”, sempre guidati da Ernesto Ruta. È consigliato l’uso di abiti sportivi e calzature comode.

“Come Rotary Club di Modica – dichiara il presidente, dott. Roberto Falla – siamo in campo per il Bene comuneVi, operando attivamente tra le persone. Continuiamo ad essere al servizio di chi ama la nostra comunità, organizzando iniziative culturali e di solidarietà. Come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare in futuro”.

“Riscoprire la storia del Castello dei Conti e della necropoli del Quartiriccio – conclude il presidente Falla – sarà un’occasione per conoscere un pezzo importante del nostro ricchissimo patrimonio storico, culturale e monumentale”.

