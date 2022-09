Ragusa. Tutto pronto per il memorial Francesco Passalacqua

E’ tutto pronto per la settima edizione del memorial Francesco Passalacqua che si svolgerà domani, 17 settembre alle ore 19,30 e domenica 18 settembre alle ore 18,00 al Palaminardi di Ragusa con doppia sfida con Campobasso, formazione che come Ragusa si troverà ai nastri di partenza del prossimo campionato nazionale di basket femminile di serie A1. Un’occasione che, come ogni anno, diventa fondamentale, per mettere a punto schemi e tattiche di gioco e per oliare al meglio i meccanismi provati in precampionato. Ma la kermesse, come da tradizione assume anche un significato extra sportivo. “Per noi – sottolinea il presidente della Virtus Eirene Ragusa, Davide Passalacqua – è un momento in cui insieme ai miei fratelli Gianstefano e Fabio, ci troviamo a celebrare la memoria di nostro padre, che come è noto è il fondatore dell’azienda di famiglia, ma anche la memoria di amici che non ci sono più. Poi c’è un aspetto sportivo importante, dal momento che qui al Sud diventa sempre molto complicato fare amichevoli di un certo livello e dunque l’appuntamento del memorial serve anche sotto questo punto di vista”. L’ingresso è libero e non è dunque previsto alcun biglietto d’ingresso.

