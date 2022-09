Consigli di viaggio per Hollywood. Requisiti per l’ingresso negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono sempre stati all’avanguardia nel settore dell’intrattenimento. L’epicentro di questa industria è senza dubbio Hollywood, a Los Angeles, sede dei più grandi studi cinematografici del mondo. Per un viaggio indimenticabile negli Stati Uniti, seguite questi consigli per una visita a Hollywood e non dimenticate di richiedere l’ESTA obbligatorio.

Hollywood – quartiere simbolo dell’industria cinematografica

Hollywood non ha bisogno di presentazioni: il quartiere è da sempre sinonimo di cinema, intrattenimento, star e glamour. Probabilmente nessun altro luogo al mondo ha generato un numero così ampio di film e serie di successo come Hollywood. Questo aspetto rende Hollywood una delle destinazioni più popolari degli Stati Uniti. Hollywood è un quartiere di Los Angeles, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, i cui punti di riferimento più famosi sono la Walk of Fame e l’Hollywood Sign.

Hollywood Boulevard

La maggior parte dei viaggi a Hollywood inizia a Hollywood Boulevard. È la strada principale del quartiere, dove sono situati molti dei punti nevralgici di Hollywood. Si possono trascorrere giornate intere su questa strada, con i suoi cinema e teatri di fama mondiale, come il TCL Chinese Theatre, l’El Capitan Theatre o il Dolby Theatre. È qui che vengono consegnati gli Oscar ogni anno. La strada ospita anche la Walk of Fame, che rende omaggio a molte star, e numerosi musei, come il Madame Tussaud. La strada è costellata da un’infinità di negozi e ristoranti con marchi internazionali e locali. Inoltre, l’industria cinematografica organizza qui numerosi eventi e il pubblico può godere di piacevoli intrattenimenti durante Halloween o durante la famosa parata del Pride di Los Angeles.

Studi di produzione cinematografica di Hollywood

Naturalmente, non si può viaggiare a Hollywood senza visitare uno o più studi cinematografici. I più famosi sono forse i Warner Bros Studios, gli Universal Studios e i Paramount Studios. Gli amanti del cinema riconosceranno immediatamente questi nomi e potranno prenotare una visita allo studio di loro preferenza. Sono disponibili diversi tipi di tour che consentono di esplorare parti degli studios e luoghi famosi del cinema. È possibile visitare il set di alcuni tra i film più celebri, prenotare tour e visitare il parco a tema degli Universal Studios.

Altri luoghi di interesse a Los Angeles, USA

È possibile trascorrere anche delle settimane a Hollywood prima di aver visto tutto e aver interiorizzato lo stile di vita hollywoodiano. Sempre a Hollywood, altre attrazioni famose sono l’Hollywood Sign, l’Osservatorio Griffith, Sunset Plaza e Mullholland Drive. Sono tante le attrazioni presenti anche in altre zone di Los Angeles. Chi si reca negli Stati Uniti con un ESTA può rimanere nel Paese per 90 giorni, avendo così tutto il tempo per visitare altre mete a Los Angeles e non solo.

Uno dei luoghi più belli di Los Angeles è la fine della storica Route 66 al Santa Monica Pier. Il molo comprende un parco divertimenti che ospita anche numerosi eventi. Venice Beach, intorno al molo, è un luogo ideale per passeggiare, prendere il sole o divertirsi in acqua. Anche Rodeo Drive a Beverly merita una visita. In questa zona si trovano numerosi negozi di lusso dove le star di Hollywood si recano per fare i loro acquisti.

Regole di accesso per gli Stati Uniti

Viaggiare negli Stati Uniti richiede una preparazione adeguata. Per recarsi negli Stati Uniti, infatti, è necessario munirsi di un ESTA o di un visto. Ai viaggiatori italiani è consigliabile utilizzare l’ESTA, in quanto è molto più facile da richiedere rispetto al visto per gli USA. L’ESTA può essere facilmente richiesto tramite internet, utilizzando un modulo online. L’ESTA è valido per soggiorni negli Stati Uniti della durata massima di 90 giorni e può essere utilizzato un numero illimitato di volte nell’arco di 2 anni. I viaggiatori con figli devono tenere presente che anche i bambini hanno bisogno del proprio ESTA e di un normale passaporto.

