Modica, il Comune vende all’asta nove immobili

Il Comune di Modica vende all’asta nove immobili di proprietà. il prossimo 8 novembre, alle 10, infatti, , presso l’ex Palazasi di Via Resistenza Partigiana, si procederà alla vendita all’asta con il metodo delle offerte segrete ed aggiudicazione a favore dell’offerta più alta rispetto al prezzo di base.

Sono interessati: unità abitativa di Via Calamezzana 125-127 (prezzo a base d’asta viene fissato in 29.750 euro); unità immobiliare in Via Correri; 10 – 12(prezzo a base d’asta fissato in 21.760 euro); immobile in Via Romeo a Catania ( 213.775 euro); immoble in Via Santa Margherita 40(prezzo fissato in 128.000 euro); immobile in Corso Regina Margherita 109 (14.450,0 euro); immobile in Via Resistenza Partigiana, ex Telecom( prezzo a base d’asta fissato a 1.152.000 euro); Fondo rustico in Contrada Sant’Ippolito (prezzo a base d’asta fissato in 306.000 euro); Unità immobiliare sita a Modica in Via Raccomandata, 20, ex asilo infantile “Regina Margherita” (680.00 euro); chiesa e reclusorio in Via Ritiro (196.000 euro).

La vendita sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente gli immobili con ogni inerente ragione, adiacenza e/o pertinenza.

Ai fini dell’esatta individuazione dei beni immobili, oltre alla descrizione dei lotti, per ogni cespite vengono allegate al presente bando planimetrie ubicative e fotografie, accessibili a chiunque ne sia interessato presso l’Ufficio “Gestione Patrimonio Immobiliare” del Comune di Modica.

Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio protocollo del Comune di Modica , in Via Resistenza Partigiana n.38 – Palazzo ex Azasi – entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 7 novembre 2022.

