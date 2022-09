Incendio vasto ieri sera intorno alle 23 all’ uscita di Comiso direzione Vittoria, in un complesso residenziale. Da una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da sterpaglie nei pressi del condominio, propagandosi ad alcuni locali dello stabile e costringendo dunque alla fuga le famiglie presenti. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto il mezzo antincendio dell aeroporto autorizzato dalla Prefettura più altri provenienti da Vittoria e Ragusa.



