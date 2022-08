Nuovo ingaggio nel Ragusa calcio. Arriva il giovane Iseppon

Ancora un altro ingaggio per il Ragusa calcio. Arriva il giovane centrocampista Lorenzo Iseppon, originario di Siracusa, classe 2003. E’ una pedina di cui si dice un gran bene e che è destinato ad inserirsi al meglio negli schemi di gioco di mister Filippo Raciti. E’ cresciuto nelle giovanili del Siracusa, della Leonzio e poi ha avuto esperienze in prima squadra a Catanzaro mentre, durante la scorsa stagione, era in forza al Giarre in Serie D. “Sono pronto a mettermi a disposizione della formazione azzurra – dice Iseppon – per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Ho raccolto con molto entusiasmo l’invito di iniziare questa avventura con la maglia azzurra. Personalmente, cercherò di togliermi tutta una serie di soddisfazioni. Il gruppo si sta dimostrando molto omogeneo e questo aiuta parecchio per il tipo di lavoro che dobbiamo fare”. Alla firma erano presenti il presidente Giacomo Puma e il vice Emanuele Carnazza. “La regola degli under – dicono entrambi – impone la necessità di potere contare su un determinato numero di giocatori juniores. Noi stiamo cercando di selezionare ragazzi che, come nel caso di Iseppon, possano contare su un determinato talento. Non è semplice ma siamo certi che la costanza del responsabile dell’area tecnica e dell’allenatore ci premieranno lungo questa direzione”.

