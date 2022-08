Multicar prepara finale di stagione e pianifica il 2023

Ultimi appuntamenti di stagione per l’Asd Multicar Amarù che, dopo la pausa ferragostana, punta da un lato a consolidare tutto il lavoro svolto finora e, dall’altro, a programmare già le attività riguardanti il prossimo anno sportivo. Da questo punto di vista, il sodalizio ipparino comunica che ci sarà l’interruzione della collaborazione tra la società gialloblù e il diesse Ugo D’Onofrio.

“Sono stati due anni intensi – afferma il presidente Carmelo Cilia – caratterizzati da grandi successi e dalla voglia di fare crescere assieme il nostro gruppo. E ci siamo anche riusciti. Purtroppo, scelte differenti, dovute, soprattutto, alla logistica e alla lontananza dei territori di riferimento, ci impongono di optare per soluzioni di altro tipo. Ma una cosa è certa. Tra la nostra società e il diesse D’Onofrio rimarrà sempre una grande amicizia e il massimo rispetto, solo come tra gli uomini veri di ciclismo può accadere. Ci ha dato una grande mano in un momento topico per la crescita dei nostri ragazzi. E non lo dimenticheremo mai”. L’Asd Multicar Amarù sta completando la fase di rafforzamento atletico in vista delle ultime sfide che attendono il gruppo che vuole chiudere nella maniera migliore l’esperienza del 2022.

