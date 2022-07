InTeatroAperto. A Modica domenica il concerto dei “Gusta Cuba”

La Fondazione Teatro Garibaldi continua a regalare tante emozioni grazie alla terza edizione della rassegna culturale “InTeatroAperto” e ad un programma ricco e vario che, dando spazio agli artisti del territorio, vivacizza l’atmosfera culturale con appuntamenti divertenti e coinvolgenti. Dopo il grande successo riscontrato lo scorso fine settimana grazie alla splendida voce della cantante siciliana Serena Agosta che, accompagnata dai suoi musicisti, con “Sciara – il fuoco dentro” ha acceso il pubblico presente, e alla commedia teatrale “L’eredità dello zio canonico” che ha divertito moltissimo il pubblico, ieri sera risate con un’altra brillante commedia, “Amara cu mori”, scritta da Turi Seminara, con la regia di Gianni Borrometi e gli attori della compagnia Liberty. Un ricco cast per un insieme di personaggi improbabili tra compari defunti, vedove, camposantari e Santi, e per una messinscena che, anche grazie ad un intercalare del dialetto siciliano, è stata molto spassosa, con battute serrate e acute osservazioni.

Il secondo entusiasmante appuntamento chiuderà questa domenica sera il mese di luglio con l’energia musicale dei “Gusta Cuba”. Domenica 31 luglio ore 21 presso il chiostro di Palazzo San Domenico si svolgerà un concerto che rievocherà le inebrianti atmosfere dell’Avana e saprà incantare il pubblico con le meravigliose note del genere cubano. Una melodia calda e un sound morbido che trasporterà verso mondi lontani, in cui musica, canto e dolci movimenti si presenteranno come un insieme armonicamente avvolgente. La numerosa ensemble musicale Gusta Cuba, tra son, bolero e danzòn del Social Club Buena Vista, offrirà agli spettatori un affascinante repertorio che difficilmente non gli farà venire la voglia di bailar e intraprendere così un viaggio verso atmosfere ricche di passione caratterizzate da un ritmo inconfondibile, da una dolce malinconia accompagnata da una contagiosa allegria. Sul palco ci saranno

Massimo Sammito voce e chitarra, Peppe Sarta voce e pianoforte, Giovanni Blanco contrabbasso, Graziano Latina percussioni, Giordano Puzzo percussioni, Luigi Romeo tromba, Alessandro Lattuca tromba, Fabio Pitino voce e Tres.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Modica e dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, è in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania

