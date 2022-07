Installati defribillatori al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria

Due defibrillatori sono stati donati dall’ACOV e da tutti i concessionari e gli operatori del mercato ortofrutticolo alla Vittoria Mercati e installati in due bar all’interno della struttura mercatale. E’ successo stamani nel corso di una sobria cerimonia in cui è stato ricordato Gaetano Ristagno, mediatore di 60 anni che operava all’interno del mercato, stroncato da un infarto nel dicembre del 2008, in attesa dell’ambulanza.

“Se ci fosse stato un defibrillatore all’interno del Mercato, oggi, forse, avremmo raccontato un’altra storia”. A dirlo, nel corso della cerimonia, è stato Giuseppe Zarba, Presidente dell’Associazione dei Concessionari Ortomercato di Vittoria. Stamani – ha aggiunto Zarba- abbiamo voluto ricordare la figura di Gaetano Ristagno, come uomo, come amico e come lavoratore”.

Alla cerimonia erano presenti la moglie Francesca Gatto e i tre figli Lucia, Alessandro e Peppe, oltre ai commissionari, agli operatori del mercato e ai vari esponenti politici locali. Toccante è stata la testiomonianza della figlia Lucia che ha voluto ringrazire l’ACOV perchè a distanza di 14 anni la memoria del padre è ancora viva nella mente di tutti gli operatori del mercato. Erano presenti, inoltre, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Vittoria, l’assessore allo Sviluppo Economico, Anastasia Licitra, mentre per la Vittoria Mercati l’Amministratore Unico, Carmelo Diquattro. I defibrillatori sono stati installati al Caffè Joint e al Fast food bar, ubicati all’interno del mercato ortofrutticolo.

