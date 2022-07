Italia Viva Ragusa verso gli appuntamenti elettorali

“La situazione politica che si è venuta a creare in questi ultimi giorni deve necessariamente presupporre l’avvio di una riflessione importante sulla credibilità che, troppo spesso, riguarda la nostra classe politica e che rischia di essere irrimediabilmente rovinata”. A dirlo è la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, in virtù delle scadenze elettorali ravvicinate che riguarderanno da vicino la Sicilia prima con le Politiche e poi con le Regionali. “Noi, come Italia Viva, a livello provinciale – continua Buscema – ci stiamo preparando da subito per cercare di essere presenti e protagonisti sia nell’uno che nell’altro senso. Lo stiamo facendo insieme, e sarò collaborata da Salvo Liuzzo del coordinamento nazionale, girando in queste ore tutti i comitati cittadini della nostra area locale perché vogliamo essere protagonisti. Per ovvi motivi, l’assemblea provinciale che doveva tenersi nella giornata odierna è stata posticipata all’1 agosto. Si terrà a Scicli, in quella data , a partire dalle 15 e servirà per fare il punto della situazione e a definire anche quelle figure che si dovranno spendere in prima linea all’interno della nostra provincia in tutte le tornate elettorali che ci saranno da qui a breve”. “Siamo pronti – conclude Buscema – per metterci in gioco, per diventare una forza propositiva. Noi abbiamo voluto fortemente l’esecutivo Draghi e speriamo di poter ripartire da quel campo di alleanze che ha voluto sostenere il Governo soprattutto nell’ultima votazione. Una vera area progressista che a tutti i costi occorre rilanciare”.

