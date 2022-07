Azioni Amazon: quali previsioni per il titolo dagli analisti?

Esistono asset che, tendenzialmente, sono desiderati da tutti gli investitori: a prescindere dal livello di esperienza e di preparazione del singolo, a prescindere dalla sua strategia e dal suo budget. I mercati infatti ospitano alcune realtà con caratteristiche semplicemente eccezionali: si pensi, in tal senso, a certe grandissime aziende di fama internazionale, che nel corso degli anni hanno raggiunto risultati straordinari. Amazon è un perfetto esempio di questo genere di azienda: un e-commerce che si è trasformato in un punto di riferimento per milioni e milioni di utenti provenienti da tutto il mondo. La stragrande maggioranza delle persone che vogliono comprare online, pensa ad Amazon. Per non parlare poi dei servizi aggiuntivi da Prime Video a Music, da Libri a Dash. Per questi e per tanti altri motivi l’azienda di Jeff Bezos suscita l’interesse di un numero sempre maggiore di investitori. In questo scenario, quindi, se ne hai la possibilità, investi in Amazon, una realtà che con il passare del tempo è riuscita ad imporsi sul web diventando uno dei più grandi colossi dell’e-commerce.

Come investire in Amazon

Le regole per investire in maniera consapevole in azioni Amazon sono grosso modo le stesse che dovrebbero guidare un qualsiasi investitore interessato a un qualsiasi asset. Bisogna quindi approfondire la conoscenza della realtà a cui si è interessati, entrando in profondità nel maggior numero possibile di ambiti e aspetti. Ad esempio sarebbe sempre utile approfondire il modello di business dell’azienda dietro il titolo: ciò vuol dire entrare nei libri contabili e nei bilanci, analizzando i suoi profitti, le sue perdite e i suoi margini. Allo stesso modo è consigliabile individuare la posizione dell’azienda nel mercato, studiando le performance dei suoi competitor principali. Infine, se possibile, occorrerebbe effettuare tutta una serie di ricerche al di là dell’azienda o del titolo in sé: ad esempio legate al profilo finanziario personale dei suoi vertici (in questo caso, soprattutto quello del fondatore Jeff Bezos).

Per il resto, la storia di Amazon in Borsa è sotto gli occhi di tutti: il titolo è in vendita dal 1997, ovvero dal momento in cui venne quotato sul NASDAQ statunitense. All’epoca le azioni avevano una quotazione nominale di appena 18 dollari. Col passare degli anni sarebbero arrivate a raggiungere un valore nominale da diverse migliaia di dollari. Non a caso parallelamente Jeff Bezos sarebbe diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, mettendo su un patrimonio stimato attorno ai 200 miliardi di dollari.

Cosa aspettarsi da Amazon in borsa

Arrivati a questo punto, non resta che scoprire quali siano le previsioni degli analisti in merito al futuro in Borsa di Amazon. I cosiddetti segnali di trading sono previsioni finanziarie che, tendenzialmente, vengono realizzate partendo da uno studio dell’andamento passato di un asset. Da questo punto di vista i dati a disposizione su Amazon sono davvero incoraggianti: il titolo infatti è riuscito a superare indenne persino le difficoltà economiche figlie della pandemia da Covid-19.

Amazon infatti fa parte di quelle realtà leader del settore tecnologico che sono riuscite addirittura a centrare l’Effetto Rally, generando un guadagno tale da colmare le perdite precedenti. Un cammino virtuoso che, secondo gli esperti, dovrebbe continuare anche nel medio e nel lungo periodo. Il “problema” semmai potrebbe essere la quotazione del titolo, che in determinati momenti storici è salita fino a 3-4.000 dollari. Per fortuna però esistono delle opportunità di investimento che non prevedono la compravendita diretta: ad esempio i CFD, ovvero i Contratti per Differenza, che possono essere stipulati con diversi broker.

