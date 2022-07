La federazione Gilda Unams Ragusa attiva i suoi organi statutari

Primo incontro programmatico ieri, presso la sede Gilda degli Insegnanti di Modica, dell’Esecutivo provinciale della Federazione Gilda Unams di Ragusa, che recentemente ha eletto a coordinatore provinciale Vincenzo Gulino(nella foto).

Il neo-coordinatore ha riunito tutti i componenti dell’organo statutario, composto da due vice coordinatori, i docenti Maria Savarino e Domenico Pisana, Enzo Drago, rappresentante della Gilda degli Insegnanti, Marisa Scivoletto, rappresentante dello Snadir, Sindacato Autonomo degli Insegnanti di Religione, e Salvatore Garofalo, rappresentante dell’ Anpa.

Gulino ha esposto alcune linee di movimento in ordine alla strutturazione della Federazione provinciale Gilda Unams di Ragusa e ai prossimi impegni che caratterizzeranno l’attività sindacale della stessa, annunciando la richiesta a breve di un incontro istituzionale, insieme ai vice-coordinatori, con il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa.

Nell’incontro si è anche parlato della rappresentanza sindacale che intende avere la Federazione al tavolo negoziale che verrà istituito presso le scuole della provincia per le contrattazioni d’Istituto del prossimo anno scolastico.

L’esecutivo ha preso atto anche dei risultati dell’Assemblea regionale FGU per l’elezione dei consiglieri regionali, svoltasi a Caltanissetta lo scorso 9 luglio. L’esito del voto ha visto l’elezione di 3 consiglieri regionali della FGU Ragusa su quindici componenti del nuovo organo statutario. Sono stati eletti i docenti Orazio Puglisi e Marisa Scivoletto rispettivamente per la Gilda e lo Snadir, Salvatore Garofalo per l’Anpa. E’ stato anche eletto nella commissione CGS il coordinatore provinciale FGU Vincenzo Gulino.

“Mi complimento – ha dichiarato Vincenzo Gulino – per il brillante risultato avuto dalle Soa provinciali; si tratta di un risultato, che vedrà la Fgu Ragusa protagonista nella futura elezione del coordinatore regionale, che si svolgerà a Catania il prossimo 18 luglio”.

Salva