Italia Viva Ragusa verso l’assemblea provinciale del 22 luglio

La coordinatrice provinciale Marianna Buscema sta girando in tutti i Comuni del Ragusano per incontrare i rappresentanti dei vari circoli di Italia Viva presenti sul territorio. Incontri si sono già tenuti a Modica, Pozzallo, Vittoria e Comiso. In questi giorni, Buscema continuerà a girare per altri centri iblei in vista dell’assemblea provinciale che si terrà venerdì 22 luglio a Scicli, con la presenza del coordinatore regionale di Italia Viva, il senatore Davide Faraone. “Stiamo cercando – sottolinea Marianna Buscema – di portare avanti un discorso di tessitura di tutte le esigenze territoriali che ci permetteranno di valutare meglio quali le scelte da compiere in vista delle prossime elezioni regionali. E, infatti, l’assemblea avrà come fine ultimo la definizione delle strategie da adottare in vista dell’appuntamento elettorale autunnale”.

