L’Atletico Dream Soccer si affilia al Ragusa calcio

Lavorare senza un attimo di tregua, operando per garantirsi il futuro. E’ l’obiettivo dell’Asd Ragusa Calcio che, oltre ad attivarsi per allestire un dignitoso organico con cui disputare la Serie D senza affanni, sta già dandosi da fare in prospettiva. E’ questo il senso dell’affiliazione, concretizzatasi in queste ultime ore, dopo un lavoro preparatorio di mesi, da parte dell’Atletico dream soccer Ragusa alla società azzurra. L’obiettivo è quello di animare una vera e propria scuola calcio che mancava da tempo. “Sono sicuro che insieme – afferma mister Salvo Pulvirenti, responsabile del sodalizio nato per dare spazio ai giovani – possiamo fare molto di più che da soli. Uniamo le forze e rimaniamo compatti in questo nostro progetto. Per questo ringrazio tutto lo staff del Ragusa 1949 per l’attenzione. Che abbia inizio questa nuova avventura che, ne siamo certi, ci porterà molto lontano”. Ad adoperarsi lungo questa direzione è stato il direttore dell’ufficio marketing del Ragusa, Antonio Licitra, che, adesso, raccoglie i frutti del duro lavoro. “Completare il settore giovanile con tutte le caselle del caso – afferma Licitra – è una necessità per una società che vuole guardare lontano. E noi abbiamo l’ambizione di farlo perché stiamo cercando di costruire quella mentalità giusta che, oltre a permetterci di partecipare nel migliore dei modi alla Serie D, ci deve spingere a guardare lontano, cercando di valorizzare i vivai. E’ una bella scommessa quella che ci siamo intestati e ringraziamo l’Atletico dream soccer per avere avviato assieme a noi questo percorso che, ne siamo certi, ci darà moltissime soddisfazioni”.

Salva