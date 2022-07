“Mito in Fabula” con Enrico Lo Verso a Modica

Torna nella sua terra, dopo 400 sold out in Italia e all’Estero ENRICO LO VERSO, portando in scena MITO IN FABULA, un viaggio nel Mito, nella leggenda, nel sogno…nella coscienza.

Sul palco insieme a Francesco Mancarella al pianoforte, Lorenzo Mancarella al clarinetto, e la bella e leggiadra Marilena Martina, con le sue coreografie aeree.

Il 20 luglio a Modica all’ Anfiteatro San Giuseppe U Timpuni alle ore 21,30, nel contesto della programmazione estiva del Comune di Modica “Modica Summer Fest”, uno spettacolo dedicato al MITO, quello classico ma sempre contemporaneo. MITO in fabula è “un’opera popolare”, che attraverso l’arte, racconta storie leggendarie appartenenti al variopinto repertorio che ci è stato consegnato da Ovidio, nelle Metamorfosi. Enrico Lo Verso ripercorre gesta dei grandi e celebri miti, restituendo al racconto la sua funzione principale: rendere immortale il pensiero e il valore della classicità. Uno spettacolo che “pesca” dal passato e dalla poesia epica, per ritrovare insegnamenti e valori che oggi, a distanza di 2000 anni dalla stesura delle Metamorfosi, sono straordinariamente attuali. Se, come diceva Calvino, un classico è un libro che non ha mai smesso di dirci qualcosa, allora nella rilettura del mito classico, ritroviamo le matrici per vivere e comprendere il presente. Lo spettacolo nasce con l’intento di avvicinare il pubblico alla lettura e alla classicità, abbattendo quella diffidenza che accompagna certe opere memorabili, ma considerate del passato. Storie ri-lette con un linguaggio contemporaneo, efficace ed essenziale, riattualizzano il mito, diventano pretesto per raccontare un mondo, in cui nella ricerca del sé, ognuno affonda nelle radici del proprio vissuto che spesso è collettivo. Ecco che il mito diventa “sociale”, crea stereotipi, produce modelli. La regia, di Alessandra Pizzi, sceglie di “spogliare” il mito della sua austerità per renderlo umano, mortale. L’allestimento essenziale, conferisce alla narrazione la dimensione ludica e onirica, non priva di spunti e accenni al mondo circense e al sogno felliniano. Musicisti d’eccezione sostengono il racconto, rievocano dimensioni oniriche e interpretano la favola. A sottolineare la magia le coreografie di danza aera di Marilena Martina, scandiscono il tragico volo di Icaro, l’entusiasmante nascita della Primavera, il commovente amore di Callisto, l’ira di Atena e la sorte di Aracne. Omaggio, quest’ultimo, al Salento e ai colori della taranta e della terra del “ri-morso”. I biglietti si possono acquistare on line www.ciaotickets.com, oppure presso tutti i punti vendita aderenti al circuito

Info e prenotazioni 327 909711

