Va deserto il bando dell’Asp Ragusa per l’assunzione a tempo determinato di medici da destinare alle Guardie Mediche estive. Di fatto le strutture sanitarie balneari non sono ancora partire ma dall’azienda sanitaria assicurano che a giorni saranno operative. Le Guardie Mediche avranno sono l’infermiere e l’ambulanza, dunque non ci sarà il medico.

Salva