Rifiuti, Modica. “Quali iniziative per sopperire al problema”?

È sotto gli occhi di tutti lo sfacelo del sistema della raccolta dei rifiuti indifferenziati.

“Cresce la rabbia dei cittadini che pagano una delle Tari più elevate d’Italia e sono posti nel dilemma se tenere i rifiuti a casa a mò di discarica casalinga o sfidare le telecamere di sorveglianza (e relative multe) contribuendo alla crescita delle discariche abusive che ormai si trovano in tutte le strade ove sono ubicati i raccoglitori di raccolta stradale denuncia il consigliere comunale di Modica, Giovanni Spadaro” -.

Ovviamente i problemi di igiene e salubrità pubblica, specie col caldo di questi giorni, stanno raggiungendo livelli insostenibili.

Spadaro ha scritto alla Commissaria straordinaria del Comune chiedendo quali iniziative abbia intrapreso il Comune di Modica per ovviare ai problemi sopra indicati e se non si ritenga di adottare provvedimenti contingibili e urgenti volti ad affidare a ditte anche locali abilitate al trattamento e smaltimento dei rifiuti l’incarico di provvedere, se non a risolvere, quantomeno a ridurre le problematiche di cui sopra a livelli sopportabili.

