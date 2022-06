Chiaramonte. Cutello nuovo Presidente dell’Unione dei Comuni

Stamane nella casa comunale di Chiaramonte Gulfi si sono incontrati i tre sindaci: Mario Cutello per il Chiaramonte,

Salvatore Pagano per il comune di Monterosso Almo e Lino Giaquinta per quello di Giarratana.

L’intento dell’incontro è quello di rilanciare l’azione di Ibleide grazie alle grandi opportunità che una Unione di Comuni può garantire in termini di promozione del territorio, di attrazione di investimenti ma anche di cooperazione nei servizi ai cittadini, con la possibilità di utilizzare strumenti in comune a tutto vantaggio anche dell’economicità,

aspetto quest’ultimo sempre più importante nella gestione delle risorse dei piccoli comuni. Un’opportunità in più nella direzione del bene comune.( nella foto il momento dell’incontro)

Salva