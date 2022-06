Ragusa. Autorizzazioni dehors per pubblici esercizi dal 1 luglio

È in fase di conclusione il procedimento relativo al rinnovo e alla presentazione di nuove istanze per il posizionamento dei dehors da parte dei pubblici esercizi. Lo rende noto il vicesindaco di Ragusa con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra, la quale sottolinea che a tale fine, con riguardo ai procedimenti di rinnovo, l’ufficio competente procederà nei prossimi giorni ad inviare ad ogni richiedente al proprio indirizzo pec l’autorizzazione.

Il titolo verrà rilasciato a seguito della presentazione presso l’ufficio dello Sviluppo Economico della ricevuta di avvenuto pagamento del suolo pubblico.

Per quanto riguarda, invece, le nuove istanze si è proceduto a convocare una conferenza di servizio per lunedì 4 luglio.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al responsabile del procedimento sig.ra Cinzia Vinci o alla dott.ssa Enza Laicona presso il Settore Sviluppo Economico, tel. 0932 676 442

