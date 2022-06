Pozzallo. Assegnate deleghe agli Assessori nominati da Ammatuna

Ecco le deleghe assegnate dal rieletto Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Assessore Zacco Giovanni: Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica;

Assessore Monte Raffaele: Bilancio, Polizia Urbana, Politiche del Mare, Turismo e Spettacolo;

Assessore Azzarelli Alessandra: Servizi Sociali, Ecologia;

Assessore Morana Stella: Pubblica Istruzione, Cultura, Protezione Civile;

Assessore Scolaro Kimberly: Politiche Giovanili, Sport, Commercio, Sviluppo Economico;

Il Sindaco aveva già assegnato la delega di Vice Sindaco a Raffaele Monte.

Roberto Ammatuna ha trattenuto per sé la delega al Personale, all’Immigrazione e quella del Porto.

Sempre in data odierna è in corso la notifica della proclamazione dei consiglieri eletti e nei prossimi giorni presumibilmente l’8 luglio prossimo, potrà essere convocato il un nuovo Consiglio Comunale.

Il Sindaco Roberto Ammatuna:”Bisogna fare presto, i problemi e le grandi sfide dei prossimi mesi necessitano della piena operatività di tutti gli organi amministrativi.”

