ASU Beni Culturali. Convocati i sindacati

I sindacati dei lavoratori ASU impiegati nei Beni Culturali sono stati convocati dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell’I.S. Calogero Franco Fazio, per il prossimo 29 giugno quali Parti Sociali integranti del “Tavolo congiunto”, cui prenderanno parte il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, Ignazio Tozzo, e il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, Gaetano Sciacca.

L’O.d.G. è esaustivo delle richieste delle organizzazioni sindacali e prevede la trattazione di fondamentali ed importanti argomenti che riguardano le sorti a breve termine ed anche nel prossimo futuro di tutte le Risorse Umane ASU direttamente utilizzate dal Dipartimento Regionale in argomento.

In primis, la concessione dell’integrazione oraria a 36 ore settimanali, già dall’imminente prossimo mese di luglio 2022, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.lgs n° 468/97, e totalmente a carico dell’Ente utilizzatore; nonché, altrimenti

importante e necessaria, la doverosa predisposizione del “Piano di Fuoriuscita”, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n° 24/2000, sempre in carico all’Ente utilizzatore diretto.

Per questi è stata indetta per il prossimo 29 giugno, dalle 15 alle 19, un’assemblea sit-in che avrà luogo nel marciapiede antistante i locali degli Uffici del Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell’I.S. siti in Palermo, via delle Croci n° 8.

I Dirigenti di Aree e Servizi avranno cura di garantire a tutti i lavoratori in parola il diritto della libera partecipazione all’indetta assemblea, come da dettame dell’art. 20 della L. 300/1970, nonché dall’art. 20 del Regolamento afferente la“Disciplina dell’utilizzo dei Lavoratori impegnati in Attività Socialmente Utili”.

