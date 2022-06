La reunion degli ex compagni di scuola è sempre un momento da immortalare nei nuovi ricordi. Come quella che ha rimesso insieme, dopo 29 anni, gli ex studenti della 5 B della ragioneria dell’Istituto Tecnico “Archimede” di Modica. Una serata alla Trattoria-Pizzeria Casiraro tra ricordi, sensazioni, racconti, risate per quanto si faceva in classe. L’augurio di tutti è stato di ritrovarsi ancora.

