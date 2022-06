Lino Giaquinta è stato riconfermato per la terza volta a sindaco di Giarratana. Con uno scarto di 430 voti ( 1127 per Bartolo Giaquinta e 697 per Salvatore Iacono) pari al 62% Giaquinta è riuscito ad imporsi in maniera netta e schiacciante. Una grande vittoria all’insegna della continuità e dell’impegno profuso nei confronti di tutti i giarratanesi in questi anni passati.

Nella foto alcuni momenti dei festeggiamenti sibito dopo la vittoria.

