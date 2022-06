Ragusa. Attivati nuova condotta idrica e potabilizzatore

“Dopo la fase di collaudo – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – da qualche giorno è stata attivata la nuova conduttura di circa 3 km che porta acqua dalla grande cisterna presente nella zona industriale, la cui gestione è passata al Comune, al serbatoio Bruscé, che serve l’area che più di tutte subisce ogni anno la crisi idrica.

Abbiamo voluto verificarne gli effetti, e il risultato è molto incoraggiante: un anno fa, nello stesso periodo, le richieste di autobotte erano circa 80 al giorno, adesso quel numero è calato drasticamente, a meno di 10. Abbiamo dato a questo intervento priorità massima nei mesi scorsi, per dare una soluzione strutturale ad una criticità che si protrae da molti anni.”

“Dei tanti cantieri in atto, dei tanti progetti che stanno prendendo vita – prosegue l’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida – non c’è dubbio che ciò che attiene la rete idrica abbia per noi massima priorità. Oltre alla nuova condotta, infatti, oggi abbiamo riattivato il potabilizzatore di Camemi, dopo gli interventi di questo inverno alla seconda linea e i successivi collaudi di maggio. Superata la fase di rito delle analisi, procederemo con l’immettere acqua in rete.

Tra qualche giorno sarà inoltre attivato il denitrificatore per Marina di Ragusa, così da superare l’attuale ordinanza che, limitatamente ad alcune zone della frazione, vieta di usare l’acqua per scopi alimentari, mentre si può utilizzare per l’igiene personale o per tutte le faccende domestiche.

L’impegno più corposo riguarderà poi la manutenzione straordinaria delle nostre reti idriche. Ricordo infatti che, tramite l’Ati Idrico, Ragusa ha chiesto un finanziamento mirato pari a 15 milioni di euro nell’ambito del Pnrr.”

