Assegnato il premio ‘Oscar della salute’ al Comune di Ragusa

Stamani al XIX Meeting Nazionale della rete Città Sane, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, il Comune di Ragusa ha ricevuto il premio ‘Coinvolgimento e partecipazione’ essendo risultato vincitore del bando ‘Oscar della salute’ annualità 2020 con un contributo economico associato al premio di € 900,00.

Il premio è stato assegnato al Comune di Ragusa per il progetto condiviso del ‘Bilancio partecipato’ attraverso il quale si sono realizzate alcune iniziative tese all’affermazione del diritto e della promozione della salute. Sono tante le iniziative che in questi anni sono state proposte da Cittadini ed Associazioni e che hanno trovato la piena realizzazione attraverso il bilancio partecipato e tra queste i progetti su ‘disabilità e tematiche ambientali’, ‘ci ridiamo su’, ‘sugli stili di vita e il diabete’, ‘spazi di libertà’, ‘le aree a verde con la piantumazione di alberi’. Un percorso ed un metodo di partecipazione attiva e di cittadinanza che la rete ‘Città sane’ ha voluto premiare. È un premio prestigioso che il 9 giugno ha visto la partecipazione del Ministro della sanità Roberto Speranza e il meeting coinvolge autorevoli esperti nazionali ed internazionali che si confrontano sui temi della salute e della qualità della vita nelle nostre città.

Il sindaco Giuseppe Cassì ha espresso “il ringraziamento della città per il riconoscimento dato alla partecipazione dei Cittadini che è alla base del livello di qualità che la città offre a chiunque riceve ed ha auspicato che uno dei prossimi meeting della rete città sane possa essere svolto a Ragusa”.

L’assessore al bilancio e sviluppo di comunità Giovanni Iacono ha evidenziato “il ruolo sempre più importante che la rete città sane, alla quale aderiscono diversi Comuni Italiani, sta svolgendo per la promozione della salute in tutte le politiche”.

