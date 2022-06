L’attaccante Mané del Liverpool pensa a chi in difficoltà

Il senegalese Sadio Mané, fresco campione d’Africa 2022, ha firmato un contratto di 5 anni per 26.000.000 di sterline con il Liverpool, e uno stipendio medio annuo di 5.200.000 sterline. Ogni settimana il prolifico (ormai ex attaccante dei Reds) ha guadagnato all’incirca 100.000 sterline. Un giocatore indubbiamente ricco. Ma cosa se ne farà Mané di tutta questa ricchezza? La risposta arriva direttamente dalle condizioni del suo malridotto e vetusto telefonino (nella foto). “Perché dovrei possedere Ferrari, orologi di diamanti o aerei? Cosa faranno tutti questi oggetti per me e per il mondo? Ho costruito scuole, uno stadio, dono vestiti, scarpe, cibo a persone che si trovano in condizioni di estrema povertà. Inoltre, accredito 70 euro al mese a tutte le persone di una regione molto povera del Senegal che contribuisce al sostentamento delle loro famiglie. “Non ho bisogno di mostrare auto di lusso, case di lusso, panfili o jet privati. Preferisco che la mia gente riceva un po’ di quello che la vita mi ha dato”. Ecco, questo si chiama essere veramente ricchi.

