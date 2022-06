Monterosso. Ieri sera visita istituzionale di Nello Musumeci

Il Presidente della Regione Siciliana onorevole Nello Musumeci a Monterosso Almo per una visita istituzionale. Ieri sera alle 20,45 il Presidente della Regione è arrivato in Piazza San Giovanni accolto dal primo cittadino Salvatore Pagano e dalle altre autorità civili e militari. Presente anche l’onorevole Giorgio Assenza. Recatosi al Palazzo Comunale si è intrattenuto con il sindaco e con i componenti della Giunta e dei Consiglieri comunali. Subito dopo in piazza San Giovanni ha rivolto un saluto a tutta la comunità monterossana ed ha ribadito, tra le altre cose, che tutti, in particolare i giovani, non debbono lasciarsi contagiare dal virus della rassegnazione . Per questo è necessario lottare in maniera leale ed avere rispetto sempre per gli altri. Visto che si è in piena campagna elettorale alla fine del suo intervento ha rivolto un “ in bocca al lupo” ai tre candidati sindaci. Nelle foto alcuni momenti dell’arrivo delle Presidente Musumeci in piazza San Giovanni accolto dal sindaco Salvatore Pagano.

