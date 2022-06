Lungomare Marina di Ragusa. Pochi giorni per chiudere il cantiere

“Non è stato possibile chiudere il cantiere dei lavori del lungomare Doria a Marina di Ragusa entro il 31 maggio, come promesso, e per questo mi scuso con titolari di strutture e residenti. C’è stato un ritardo nella consegna di una parte di materiali (in questo momento storico accade di frequente) e sarà quindi necessario qualche altro giorno di lavoro. L’area di cantiere è stata comunque ridotta per consentire un più comodo passaggio. Ad affermarlo è il Sindaco Peppe Cassì.

La scelta di dividere in due tranche un intervento di durata complessiva di quasi un anno è stata dettata dalla necessità di preservare i periodi di maggiore affluenza: iniziare ad ottobre avrebbe di certo compromesso la prossima stagione estiva.

Realizzare opere pubbliche; tradurre dall’idea, alla carta, al cantiere quegli interventi strutturali che Ragusa attende da tempo non è semplice, può subire dei ritardi, crea inevitabilmente dei disagi. Lo sanno i residenti di via Ecce Homo, interessati dal cantiere per il Teatro Concordia che ha comportato la chiusura al transito; lo sanno atleti e società sportive interessati dai tanti lavori ai nostri impianti.

Lavoriamo senza sosta, conclude Cassì, ad opere che riteniamo necessarie per migliorare la vivibilità e l’attrattività di Ragusa. I disagi sono da mettere in conto, come pure le polemiche, ma di certo non rifuggiamo dalle nostre responsabilità, nella convinzione che solo chi non fa, non sbaglia”.

