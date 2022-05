Scontro fra cinque autovetture lo scorso pomeriggio in via Loreto Gallinara a Modica Alta. Sette i feriti trasportati in ospedale.

A causa di un’auto lasciata probabilmente senza freno dal proprietario, la stessa ha investito incontrollata gli altri veicoli. I feriti, non gravi, a Modica e Ragusa.

Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco, la polizia locale, per i rilievi, e gli agenti del commissariato che hanno regolato il traffico veicolare.

