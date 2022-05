Mancata regolamentazione lavoro festivo GDO. Sit in a Ragusa

Partecipata presenza, ieri, in occasione del Primo maggio, alla protesta promossa dalla Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, segretario generale Teresa Pintacorona, con il segretario territoriale di Ragusa, Salvatore Scannavino, dopo la nota trasmessa alla società Merkant (consorziata Ergon), tra le principali realtà che si occupano di grande distribuzione in ambito provinciale, che fa riferimento allo sciopero regionale del settore commercio. I manifestanti hanno chiesto una corretta regolamentazione del lavoro festivo oltre a lamentare il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro. “La consistente partecipazione di lavoratori, tra l’altro in una giornata festiva quale quella del Primo maggio – chiarisce Scannavino – evidenzia come la problematica sia molto sentita e come ci sia la necessità di instaurare un dialogo con la controparte che possa risultare il più possibile proficuo. Purtroppo, abbiamo preso atto, e la scelta di indire il sit in è stato proprio dettato da tutto ciò, di come i molteplici tentativi di confronto con la società non abbiano sortito alcun esito positivo. Ecco perché ci siamo ritrovati in viale del Fante, dinanzi al monumento dedicato agli iblei morti sul lavoro, per esprimere tutto il disagio da parte degli operatori che sperano di potere ottenere risposte di un certo tipo. Emerge che ci siano lavoratori, i quali, diciamolo, non sono contro il lavoro festivo e domenicale, che si sono visti costretti a lavorare tutte e quattro le domeniche nel contesto dello stesso mese. E questo non va bene. Sono necessarie adeguate turnazioni. Speriamo che l’azienda possa addivenire a più miti consigli e intavolare con il sindacato un tavolo di confronto per riuscire ad esaminare e ad accogliere le nostre richieste”.

