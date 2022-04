A Ragusa spettacolo narrativo per onorare la memoria degli I.M.I.

L’Associazione Nazionale ex Internati, ente morale della Repubblica Italiana, che in passato raggruppava i reduci dai lager nazisti e oggi comprende i loro familiari e parenti, ha portato avanti nelle quinte classi dell’Istituto Tecnico Commerciale “F.Besta” di Ragusa e del Liceo Scientifico “E. Fermi”, un progetto di ricerca storica finalizzato alla conoscenza e alla diffusione della storia degli I.M.I – Internati Militari Italiani, quei soldati che dopo l’armistizio del ’43 si rifiutarono di combattere a fianco dei nazi-fascisti nella Repubblica di Salò e pagarono il loro rifiuto con la deportazione e l’internamento nei lager nazisti.

Si tratta di una storia poco conosciuta e troppo a lungo dimenticata e che grazie all’impegno dei ragazzi e dei loro insegnanti ha trovato il giusto riconoscimento che da sempre meritava.

Per questo motivo sabato 23 aprile presso il Teatro del Centro Studi Feliciano Rossitto è stato portato in scena uno spettacolo con narrazioni e regia di Gianni Battaglia, musiche di Giorgio Adamo e canti di Chiara Occhipinti che ha visto protagonisti anche alunni dei due istituti scolastici ragusani coinvolti nel progetto di ricerca storica.

Uno spettacolo narrativo coinvolgente grazie ai i testi di Mario Avagliano e Marco Palmieri, di Gastone Ferraris, raccontati da Emiliano Macinai e Luana Collacchioni e quelli di Salvatore Licitra, di Tina Petrolito e di Barbara Bechelloni.

L’Amministrazione comunale di Ragusa che ha patrocinato l’evento storico culturale, è stata presente all’evento con il sindaco, Peppe Cassì e l’assessore alla pubblica istruzione e sviluppo di comunità Giovanni Iacono. Gli stessi hanno plaudito il progetto dell’Associazione Nazionale I,M.I. ed apprezzato altresì il lavoro di tutti coloro che sono stati coinvolti nello spettacolo evocativo che ha esaltato le memorie degli Internati Militari Italiani.

