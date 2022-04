Il modicano Ruscica eletto presidente nazionale GILDA-UNAMS

Il sindacalista modicano, Orazio Ruscica, è stato eletto presidente nazionale della Federazione Gilda-Unams, il sindacato degli insegnanti. Ruscica è anche segretario generale dello Snadir, il sindacato nazionale degli Insegnanti di Religione, di cui è tra coloro che parecchi anni fa lo costituirono. Ha una lunga ed apprezzata carriera nel settore.

I delegati delle segreterie di tutta Italia si sono riuniti a Roma ed hanno riconfermato il mandato a Rino Di Meglio, rieletto coordinatore nazionale FGU. L’assemblea ha, poi, nominato Dora Liguori presidente onorario FGU, mentre Orazio Ruscica è il nuovo Presidente nazionale FGU.

Un riconoscimento importante per Ruscica e per il lavoro svolto in questi anni dallo Snadir nei compiti di rappresentanza e tutela sindacale degli insegnanti di religione all’interno della scuola pubblica italiana e per la lunga militanza sindacale sempre al servizio dei lavoratori della scuola e contro le ingiustizie e le illegalità perpetrate negli anni ai danni degli insegnanti.

Legalità, valorizzazione professionale dei docenti e diritti per tutti i lavoratori: queste le parole d’ordine che guideranno il cammino della Federazione negli anni a venire.

“Questo riconoscimento – dichiara Ruscica – ci impegna sempre di più per far crescere la nostra Federazione come casa comune, capace di dare risposte efficaci a tutti i docenti e tutto il personale della scuola e far riconoscere loro la giusta professionalità”.

