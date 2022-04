Giornata Mondiale della Salute: le sette linee guida

Ogni 7 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Salute. Nella stessa data, nel 1948, è stata creata l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un’istituzione che promuove gli sforzi sanitari in tutto il mondo e ogni anno dedica questa giornata a un tema di attualità. Tuttavia, la proliferazione del nuovo coronavirus e la conseguente pandemia di Covid-19 ci motivano a cercare modi per proteggerci da esso. Uno dei modi, come contro tutti i virus, è mantenere forte il sistema immunitario, attraverso abitudini e stili di vita sani. Nel raggiungere questo obiettivo, evidenziano sette linee guida fondamentali che tutti dovrebbero seguire. Innazitutto mantenere un sistema alimentare sano ed equilibrato, modificando la matrice alimentare che attualmente in generale predomina. Primo: Ridurre il consumo di proteine ​​animali, grassi e carboidrati e sostituirli con frutta, verdura e cibi ricchi di fibre. Inoltre, riorganizzare le frequenze e le quantità di cibo consumato, fare una colazione leggera, un pasto principale più forte a mezzogiorno e una cena molto leggera. Secondo: esercizio fisico. Insieme a un’alimentazione sana, sono i due pilastri fondamentali di una vita sana. Si stima che una persona media dovrebbe fare esercizio almeno quattro volte a settimana, per 40 minuti o più. I benefici dell’attività fisica sono scientificamente provati. Miglioramenti nel sistema cardiopolmonare, controllo del peso, flessibilità di movimento, riduzione dello stress e maggiore autostima sono alcuni di questi. Proprio il controllo dello stress è un altro aspetto da tenere d’occhio. Gli effetti della cosiddetta “malattia del nostro tempo” sono molto ben documentati e solo controllandola si può aspirare a una vita sana. Per fare questo, raggiungere un equilibrio tra lavoro, casa e attività ricreative, avere il sostegno di familiari e amici, comportarsi in modo positivo nella vita, dedicare tempo al relax e dormire dalle sette alle nove ore per notte, sono alcune delle prescrizioni. Inoltre, fattori di rischio sono il consumo di alcol, il fumo, mantenere una corretta igiene, proteggersi adeguatamente quando si svolgono attività rischiose ed essere preparati ad affrontare gli imprevisti. Non va trascurato l’impatto ambientale. Il freddo, il caldo, l’incidenza del sole, l’inquinamento, sono tutti fattori che influiscano sulla salute. Visite regolari di controllo medico dato che una diagnosi strumentale precoce può salvarti la vita. Ultimo ma non meno importante, prenditi cura della mente. L’intelletto è l’essenza che definisce l’essere umano, ma come tutto ciò che riguarda un essere vivente, deve essere esercitato. Dedicare tempo alla distrazione mentale e all’attività intellettuale, a seconda dell’attività che ciascuno svolge principalmente, aggiornarsi in tutti i sensi, educare l’individuo alla lettura, sono alcune delle raccomandazioni che oggi vengono promosse.

