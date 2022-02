Impianto di biogas Modica-Pozzallo. Il Tar rigetta ricorso

Il Tar di Catania, 2^ sezione, con sentenza del 23 febbraio scorso, ha rigettato l’impugnativa presentata da Corrado Rizzone, rappresentante del Consorzio Stradale “Bellamagna –Zimmard” e da alcuni proprietari dei fondi limitrofi e con l’intervento del Comune di Pozzallo contro la realizzazione di un impianto di biogas, ritenendo che il progetto per la realizzazione dell’impianto di biogas della Biometano Ibleo srl è conforme alle prescrizioni normative.

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale (presidente Diego Spampinato) ritengono infondati i rilievi dei ricorrenti nel merito della procedura e del provvedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di biogas.

“Non può non rilevarsi che la questione deve ritenersi risolta a seguito dell’avvenuta presentazione della Relazione Paesaggistica da parte della società istante e, soprattutto, dell’adozione, da parte della Soprintendenza, del provvedimento contenente parere paesaggistico favorevole alla realizzazione del progetto, seppur accompagnato da prescrizioni“.

“Anche per quanto riguarda il contenimento ed il monitoraggio di alcuni misure per le emissioni odorigene prodotte dall’impianto – si legge nella sentenza-, l’Arpa ha escluso difformità alle disposizioni normative adottate”.

“Apprendiamo con stupore e con profondo dispiacere della decisione del Tar di Catania – commenta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna -. Ritengo che tutte le sentenze vadano rispettate anche se non si condividono e questa non la si condivide per niente. Per questo motivo, daremo mandato ai nostri legali di proporre, nel più breve tempo possibile, ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana”. Secondo il Sindaco Ammatuna, in ogni caso, “aldilà delle vicende giudiziarie, che seguiranno il loro corso, non c’è dubbio che vi sia in atto un tentativo di aggressione selvaggio al territorio del Comune di Pozzallo. Per questo motivo, settimana prossima indiremo una grande manifestazione popolare affinché tutti i cittadini, tutte le associazioni e tutte le persone dell’intero comprensorio ibleo possano manifestare il proprio dissenso e la propria disapprovazione nei confronti di un impianto che rischia seriamente di pregiudicare il futuro di questa terra e dei nostri figli”.

