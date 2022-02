Il Modica Calcio subito al lavoro, mercoledì al “Barone” c è il Gela FC

Lunedì di lavoro per il Modica Calcio, che dopo il successo esterno ottenuto sabato pomeriggio al “Nicola De Simone” con il Priolo Gargallo, nel pomeriggio è tornato a lavoro per preparare la gara di mercoledì pomeriggio al “Vincenzo Barone” contro il Nuova Città di Gela FC, gara valida per il recupero della terza giornata di ritorno.

Per la formazione di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo la seduta odierna è servita soprattutto per verificare sul campo le condizioni fisiche degli atleti usciti con qualche acciacco fisico sabato dal “De Simone”.

Nulla di preoccupante per Agodirin che sabato è uscito precauzionalmente alla fine del primo tempo per un problema alla caviglia e per Kebbeh che oggi si è regolarmente allenato con il gruppo. Betta, inoltre, mercoledì potrà disporre nuovamente di Ciccio Vindigni. Il capitano dei rossoblù (sostituito egregiamente sabato da Marco Basile), infatti, ha scontato la squalifica rimediata nel derby di Comiso e quindi arruolabile per l’importante sfida contro la formazione nissena.

Salvo imprevisti dell’ultima ora, dunque, Giancarlo Betta per mercoledì dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per Antonio Toscano che dovrà scontare altre tre giornate di squalifica, ma che potrà essere utilizzato in Coppa Italia.

Domani pomeriggio, la squadra sosterrà l’allenamento di rifinitura al termine del quale il tecnico modicano stilerà la lista dei convocati per la sfida alla formazione di Francesco Evola.

All’andata al “Vincenzo Presti”, i rossoblù in dieci uomini dopo appena 17′ e sotto per 3 – 1 alla fine del primo tempo, riuscirono a pareggiare 3 – 3.

La prevendita per la partita di mercoledì è già aperta. Il costo del biglietto è di 5 euro. Il tagliando d’ingresso allo stadio è acquistabile presso i seguenti punti vendita:

Bar Tabacchi La Contea, Via Nazionale (vicino “Vincenzo Barone”, dove è possibile acquistare anche il biglietto d’ingresso nel settore ospiti);

Mojo Caffè, Via Risorgimento quartiere Sorda;

Pasticceria Pulino, Viale Manzoni, Modica Alta.

Per chi avesse acquistato il tagliando d’ingresso per la partita in programma lo scorso 13 febbraio , lo stesso sarà valido anche mercoledì.

