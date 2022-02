Al Pozzallese Luigi Tussellino il Commodore Award

Nel 2013 il Malta Cruising Club ha lanciato un nuovo evento nel suo programma velico pensato per tenersi ogni anno e per essere sempre associato a una particolare giornata nazionale. Questa è stata la Crociera del Sette Giugno a Pozzallo che è diventata subito molto apprezzata da soci e non soci, che in questa occasione sono i benvenuti, a quello che è maturato fino a diventare un piacevole evento per tutta la famiglia.

L’introduzione del Sette Giugno Cruise è servito anche a stabilire un solido rapporto di amicizia e collaborazione tra il Circolo Velico Maltese e la Lega Navale Italiana – Sezione di

Pozzallo guidata dal loro Presidente Luigi Tussellino.

Nelle sette occasioni di queste 50 miglia nautiche si è svolta la cordiale e fervente collaborazione di Luigi Tussellino e del suo team per rendere piacevole la visita e il soggiorno della comunità velica maltese a Pozzallo, sia nelle visite alle degustazioni di vini o altri tour rilassanti per assistere alla produzione di ricotte, formaggi o per partecipare alla produzione del pane fatto in casa.

Per queste caratteristiche piacevoli e solidali l’ ing. Luigi Tussellino è stato nominato vincitore del Malta Cruising Club Commodore Award per il 2021.

Il Commodore Award Trophy è stato consegnato al Malta Cruising Club da Mike Mifsud, allora Segretario del Club. Da allora questo riconoscimento è stato assegnato in altre sei occasioni, vale a dire a David Dingli (2011), Austin Calleja (2013), Pierre Aquilina (2017), Patrick & Nadine Genovese (2018), John Cini (2019) e Carmel Abela ( 2020).

