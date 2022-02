Già 159 scuole in Sicilia hanno aderito al programma “Mi curo di Te”

Sono già 159 scuole in Sicilia hanno aderito al progetto di educazione ambientale “Mi Curo di Te” di WWF e Sofidel. In palio buoni spesa in materiali didattici, forniture di carta e accesso al portale OnePlanetSchool del WWF. C’è tempo fino al 29 aprile 2022 per partecipare. Un programma educativo, ad alto tasso di divertimento e con tanti premi in palio, che si snoda attraverso, giochi, schede, didattiche e quiz digitali che introducono al fenomeno del cambiamento climatico e degli impatti che causa sulla Terra; dallo scioglimento dei ghiacciai, all’effetto serra. C’è tempo fino al 29 aprile 2022 per partecipare a “Mi curo di Te” , progetto di educazione ambientale del WWF e Regina (Gruppo Sofitel), che dal 2014 accompagna i ragazzi italiani in un meraviglioso viaggio alla scoperta del Pianeta e di come prendersene cura. Il progetto -rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, agli insegnanti e alle famiglie – per l’edizione 2021/22, si concentra sugli obiettivi dell’Agenda 2020 sul clima. Gli insegnanti potranno scaricare il kit didattico e guidare i ragazzi nella produzione di elaborati utili a scalare la classifica finale e aggiudicarsi i premi in palio. Per vincere, vale anche l’aiuto delle famiglie da casa, che potranno a loro volta partecipare ai quiz e ai sondaggi disponibili al sito (www.micurodite.it). Oltre a una fornitura di prodotti Regina e all’accesso al portale educationa,l OnePlanet School di WWF, le prime tre scuole classificate dell’ordine primario e, ugualmente, quelle dell’ordine secondario di primo grado riceveranno buoni spesa in materiali didattici da 1.000€, 600€ e 400€. Forniture di prodotti Regina e accesso a OnePlanetSchool anche per le scuole di entrambi gli ordini classificate dalla 4° alla 6° posizione. Ulteriori premi, infine, verranno assegnati mediante estrazione a sorte. Tutti i dettagli sul sito dell’iniziativa.

I vincitori saranno comunicati su www.micurodite.it entro l’11 maggio 2022.