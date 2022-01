Presentato il nuovo Comandante di Polizia Locale di Comiso

Selezionato tamite bando pubblico e già operativo da dicembre 2021, è stato presentato ufficialmente alla città, Marco Comitini, nuovo Comandante della Polizia Locale di Comiso. Comitini, avvocato dal 2012, sostituisce Anna Dibennardo, in pensione dal 1 novembre 2021.

“Rivolgo al nuovo Comandante i migliori voti per un percorso che sarà sicuramente condiviso e di piena armonia – ha dichiarato il Sindaco – con l’Amministrzione Comunale, nell’ottica della salvaguardia e della serenità all’interno della città e della frazione di Pedalino, del rispetto delle regole e, contestualmente, rivolgo un ringraziamento ed un saluto all’ex Comandante, Anna Dibennardo, che ha appena concluso il suo percorso all’interno dell’ente comunale. Sono certa – ha concluso il primo Cittadino- che la grande preparazione e la volontà di operare sempre nell’alveo della legalità e della correttezza, saranno le cifre distintive del nuovo Comandante”.

“ Oggi è un giorno di grande gioia per il Comune di Comiso – ha aggiunto l’assessore Di Trapani – perchè si insedia il nuovo Comandante, scelta questa di assoluto profilo ed altissimo spessore professionale e siamo certi che, nel solco di tutti i Comandanti della nostra città, anche l’avvocato Comitini contribuirà alla crescita della nostra comunità”.

“ E’ per me un’onore essere il nuovo Comandante di Comiso – ha dichiarato Comitini – dove sarà importante una presenza costante, così come nella frazione di Pedalino e lo stesso anche per l’aeroporto, ma soprattutto sarà importante fare vedere la presenza sul territorio del corpo di Polizia Locale, pur nelle carenze di organico che soffrono tutte le amministrazioni comunali, garantendo con l’apporto di tutt il corpo di PL , i servizi nel migliore dei modi a sostegno ed a favore della comunità”.

