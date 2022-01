Covid: curva in discesa ma ci sono tre decessi in provincia

Si stabilizzano i numeri in provincia di Ragusa, dopo l’aumento esponenziale dei casi nei giorni scorsi, il famoso plateau che prelude al picco. Il bollettino covid delle ultime 24 ore registra 9043 unità positive in provincia di Ragusa, di cui 8954 in isolamento domiciliare, 79 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica, e infine 10 nella Rsa di Ragusa. Nelle ultime 24 si contano tre decessi. Si tratta di un uomo di Vittoria di 93 anni, deceduto in Medicina a Vittoria, vaccinato con due dosi ma con patologie gravi, un uomo di Pozzallo di 67 anni, deceduto in Terapia Intensiva a Ragusa, vaccinato due dosi, e un uomo di Comiso di 69 anni, deceduto in Terapia Intensiva a Ragusa, vaccinato con due dosi. Ecco nel dettaglio la situazione città per città:

– Acate 225 (+24)

– Chiaramonte Gulfi 301 (+12)

– Comiso 823 (-112)

– Giarratana 26 (-2)

– Ispica 242 (-20)

– Modica 1.552 (-290)

– Monterosso Almo 23 (-4)

– Pozzallo 351 (-76)

– Ragusa 2.136 (-262)

– Santa Croce Camerina 279 (-22)

– Scicli 723 (-147)

– Vittoria 2.273 (-109)

Negli ospedali si registrano in totale 79 ricoveri, di cui 45 al Giovanni Paolo II di Ragusa, 24 al Guzzardi di Vittoria e 10 all’ospedale Maggiore di Modica. Il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia sale a 401 mentre i guariti 25760.

Salva