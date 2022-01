Ragusa calcio annuncia l’arrivo dei Fratelli Carnazza

LA SOCIETA’ DELL’ASD RAGUSA CALCIO 1949 SI AMPLIA CON L’ARRIVO DEI FRATELLI CARNAZZA, EMANUELE E LEONARDO: RICOPRIRANNO IL RUOLO DI VICEPRESIDENTI DELLA SQUADRA AZZURRA

Diventa sempre più grande e importante la famiglia dell’Asd Ragusa calcio 1949. Con la consapevolezza che, per raggiungere grandi obiettivi, è necessario creare un gruppo, anche societario, il più coeso, articolato e dinamico possibile. Sono da leggere in quest’ottica i nuovi arrivi di Emanuele e Leonardo Carnazza, titolari di una importante impresa che opera nel settore degli autotrasporti, la Csc Logistica e Trasporti Carnazza. I due fratelli Carnazza copriranno il ruolo di vicepresidenti e affiancheranno gli attuali Manè Occhipinti e Alberto Ribellino. Un ingresso rilevante che testimonia, qualora ce ne fosse di bisogno, la bontà del lavoro svolto finora teso a creare le basi di una società il più possibile affidabile e pronta ad affrontare le sfide più impegnative. Un duplice nuovo arrivo, dunque, da accogliere con grande soddisfazione. L’Asd Ragusa calcio 1949 ha la possibilità di vedere ampliata la base societaria e questo costituisce un vantaggio in più non solo per gli obiettivi che ci si pone nel corso di questa stagione ma anche e soprattutto per la crescita del movimento calcistico nella città. Si sta, infatti, puntando a creare qualcosa di veramente significativo

