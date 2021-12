Comiso. Attentato incendiario in un bar di Piazza Maiorana

Attentato, quasi di certo doloso, ai danni del City Cafè di Piazza Maiorana a Comiso. Ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile la saracinesca e appiccato il fuoco.

Le fiamme hanno avvolto il locale e sono penetrate all’interno del locale danneggiando il bancone, i tavoli e il frigorifero. Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno ascoltato il proprietario stanno acquisendo immagini di telecamere di videosorveglianza della zona.

Il presidente sezionale di Confcommercio, Orazio Nannaro, esprime solidarietà al titolare dell’attività e a sollecita l’intervento delle forze dell’ordine affinché si possa fare subito chiarezza sull’inquietante episodio. “Tra l’altro, in zona – sottolinea Nannaro – sono installate due telecamere che, se funzionanti, dovrebbero consentire di fare luce, nell’immediato, su quello che è accaduto. Atti del genere sono inaccettabili. Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di verificare il pieno funzionamento del sistema di telesorveglianza locale finanziato a suo tempo dal ministero dell’Interno cosicché possa rappresentare un ulteriore elemento di deterrenza nei confronti dei malintenzionati. Confcommercio si schiera, in ogni caso, a fianco delle vittime e di chi subisce soprusi del genere”. Anche il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, esprime la propria solidarietà a nome dell’intero sistema: “E’ essenziale, soprattutto in questo periodo storico, che le attività commerciali possano operare in piena sicurezza”.

Salva